于朦朧曾2度救下輕生友！「拉勾承諾活下去」 　網淚：這樣的人怎會輕生

大陸男星于朦朧11日墜樓亡，警方稱無他殺嫌疑，但仍以諸多疑點仍未解開，網友紛紛要求徹查。他的編劇好友曾因心理壓力兩度企圖輕生，均在關鍵時刻被于朦朧挽救，于朦朧甚至要求拉勾承諾，永遠不再有輕生的想法，「要好好活下去。」對話曝光後，讓網友直呼：「朦朧敢於救他人，他自己怎麽會想要輕生呢？」

編劇汪俞岑透露，于朦朧曾在她試圖輕生時，兩度伸出援手，第一次是在2019年除夕夜，她因情緒低落企圖輕生，恰逢跨年零點，于朦朧發來「新年快樂」的訊息，並察覺異常，最後成功阻止悲劇發生；第二次則是2023年的除夕夜，汪俞岑再次要輕生，仍因于朦朧的訊息和耐心開導，放棄了輕生念頭。

汪俞岑在悼念文中公開了于朦朧與她的聊天截圖，于朦朧用溫暖的語言鼓勵汪俞岑，「從今天開始不可以再想這些不好的事情。新的一年就要開始了。不止我們自己，也有很多愛我們的家人。我們不是為了自己而活，不能像小孩子一樣想這些好不好。」坦言自己偶爾也會很消極，但只要一看到太陽，就可以重獲勇氣，甚至要求「拉勾勾承諾」，絕不再有自殘的想法。

如今于朦朧過世，汪俞岑情緒崩潰，時刻想起于朦朧的暖心鼓勵，悲痛寫下：「今天北京出太陽了，可你怎麽就不在了。你恐高，又那麼怕疼不是嗎？」許多網友見了鼻酸，表示不敢相信這位如此珍惜生命的人會選擇輕生，更加質疑他真正的死因。

