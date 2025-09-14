胡瓜大讚蕭敬騰私下面！「金曲歌王」赴約和小朋友打球　他親揭調皮真相

記者孟育民／台北報導

綜藝天王胡瓜YouTube頻道《下面一位》，最新一集找來金曲歌王蕭敬騰，來和各界高手相比拚。首先胡瓜帶著蕭敬騰和長青組的姐姐們一起挑戰桌球，蕭敬騰先是用氣勢逼人喊道：「我發球很猛喔！」沒想到每每回擊都被屢屢接殺，還被姊姊殺球伺候，高深的球技讓蕭敬騰都驚訝不已，不服輸表示：「我還在適應球感啦！」胡瓜也化身主委開啟遊戲戰局，現場送幸福發獎金，姐姐們的超強實力讓胡瓜的紅包差點不夠，差點喊暫停說：「我是不是要先去多領一些錢？」

▲蕭敬騰現身胡瓜節目。（圖／下面一位提供）



接著兩人來到棋藝教室，蕭敬騰從小就和爸爸下棋，不免要和象棋高手切磋一番，只不過老師邊下棋邊講解，完全破解蕭敬騰的每一步，讓蕭敬騰忍不住喊：「老師你都講完了我要怎麼下啦！」不過蕭敬騰的棋藝也獲老師讚嘆底子很深厚，非常有天分。而胡瓜發現五子棋底部的紙是可移動後，開玩笑表示：「這樣在快輸的時候還可以晃動一下！」，藏不住調皮個性。



隨後胡瓜和蕭敬騰前來舞蹈教室，加入舞團一同學習潮流舞蹈，兩人習舞速度飛快，馬上跟上節奏速度，其中一個比讚叫車的姿勢，讓胡瓜頓時大跳起三振舞，逗得現場歡笑不斷，蕭敬騰也慷慨大方表示：「拿我的歌練舞！我不收版權費！」

▲蕭敬騰、胡瓜和眾人玩得開心。（圖／下面一位提供）

談到蕭敬騰對音樂的天分，蕭敬騰表示從小就知道自己喜歡的東西是什麼，因此會投入時間去鑽研學習，高中時想去念音樂學校，最後沒考上，但他也慶幸，表示這樣相對自由，自己喜歡在快樂中成長，如果興趣一但成了壓力那就會失去熱誠。胡瓜也稱讚蕭敬騰個性很好，錄影後還去和小朋友打球，蕭敬騰還原真相：「因為他說他要虐我！我激不得！」可見也有孩子氣的一面。