于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看　作家斷言：是他殺

大陸藝人于朦朧11日凌晨在北京小區墜樓身亡，有網友指出整起事件有6大疑點，警方卻在12小時內火速結案，大陸作家魯班連問了14個問題，直言：「種種跡象都表明這很可能是他殺。」只是嫌疑人背景硬，所以案件才會被壓下去。

▲于朦朧。（圖／翻攝自微博）

魯班發文指出，于朦朧事發後熱度卻迅速被壓下去，提出14個質疑：

1.年輕帥氣且發展良好的人怎麽會突然毫無徵兆的跳樓？

2.為什麼是去朋友家跳樓？

3.為什麼跳樓選個有可能不會致死的5樓？

4.據說是頭朝地、明顯是被扔出去的而不是跳下去的？

5.為什麽監控偏偏那天沒電了？

6.為什麽跳樓第二天還接了商演？

7.為什麽之前從無輕生跡象和言論？

8.為什麽窗戶上有明顯的抓痕？為什麽鐵絲網是被剪開的？

9.為什麽要輕生會沒給單親老母親留遺言？

10.為什麽口袋有兩塊朋友的勞力士？

11.為什麽他的手機不被查？

12.為什麽跳樓前和他喝酒的那一桌朋友不被查？

13.為什麽那麽快就下結論是跳樓？

14.為什麽熱搜很快就沒有了？

魯班表示，種種跡象都表明這很可能是他殺，只是嫌疑人背景硬，所以案件才會被壓下去，但他也坦言每個人都怕死，自己只是試探性發聲，如果遇到任何危險或警告，一定會毫不猶豫地刪除這條微博，甚至註銷帳號，也讓更多網友懷疑事情真相。

▲大陸作家魯班替于朦朧發聲。（圖／翻攝自魯班微博）