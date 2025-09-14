湯宇離婚後首露面！　認和蕾菈還是好友「近況曝光」

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蕾菈（Lyla）2022年和DJ湯宇結婚，不時會透過社群和粉絲分享婚姻生活，不料2日晚間卻突發文宣布離婚，消息震驚網友。雖然兩人離婚，但仍沒影響生活，蕾菈日前才前往韓國旅行，湯宇13日也首露面現身「運動健身慶典」擔任表演嘉賓，近況也曝光了！

▲湯宇離婚後首露面。（圖／記者孟育民攝）

湯宇和蕾菈雖然離婚，但仍會在社群互動，堪稱「離婚楷模」。湯宇13日晚間現身信義區演出，聊起近況，他表示最近準備發行單曲，時常也會在投資的酒吧演出，接下來更會到日本跟香港表演，工作行程滿檔。

面對外界對兩人離婚消息眾說紛紜，但湯宇仍保持平常心，如常工作、生活，表示已調適好心情，也並未關注網友留言、新聞，目前全心投入在工作中，直呼：「和蕾菈還是好朋友！謝謝大家關心！」

▲▼湯宇沈浸在DJ工作中，活動現場嗨翻。（圖／記者孟育民攝）

事實上，蕾菈先前發文宣布離婚，「我們已經做出了一個共同的決定——和平分開，結束婚姻關係。」她在文中強調，這個決定不是衝動，也不是爭吵的結果，而是雙方經過長時間的誠實溝通後，共同做出的選擇。

▲蕾菈、湯宇和平離婚。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

對於外界關心的離婚原因，蕾菈也在文中給出了答案。她表示，兩人之間沒有誰對誰錯，也沒有輸贏，純粹是在人生的道路上，走到了分岔口。她坦言，隨著時間，彼此在價值觀、生活節奏、人生目標上，都有了不同的理解與追求。