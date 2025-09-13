趙露思怒轟品牌推卸責任　親揭直播取消原因：逼我又變瘋子

記者王靖淳／綜合報導

大陸女星趙露思今（13）日晚間原本要出席運動品牌在抖音舉辦的直播活動，沒想到在活動開始前幾小時，品牌方竟無預警發出聲明，稱「趙露思因其他安排」所以活動取消，消息一出，令大批粉絲錯愕不已。為此，趙露思稍早憤怒發聲了！

▲趙露思。（圖／翻攝自微博）

在品牌方與粉絲們各執一詞後，趙露思稍早終於打破沉默，親上火線在品牌的貼文底下留言，怒控對方將責任全數推到她身上。她先是直接打臉品牌方「因其他安排」的說法，並憤怒地表示，對方「明知事情經過但還是『趙露思因其他安排』將責任推給我」，此舉讓她感到心寒氣憤。

▲趙露思回應直播被取消。（圖／翻攝自微博）

趙露思提到，這次的合作爭議，「本不該由我本人來對接處理的問題」，但因缺乏人手，她只好「私下也配合調整且溝通解釋」，不料，這份努力卻一點用都沒有。她透露，品牌方在「完全不溝通我不知情的情況下發聲明」，這種先斬後奏的突襲行為，讓她決心不再隱忍。

▲趙露思直播臨時宣布取消。（圖／翻攝自微博）

最後，趙露思也反問：「是不是之後品牌都把責任怪在我身上就可以得到解決？我還需要處理多少個這樣的事情？」她表示，自己都是說實話也盡力了，並心死地寫下：「逼得我又變瘋子。」事實上，品牌方在聲明中表示，「趙露思因其他安排，將取消參加原訂於9月13日晚抖音FILA旗艦店的直播活動。」如今趙露思留言反擊，再讓事件受到討論及關注。