日團Faulieu.告白「喜歡子瑜」：太可愛了！　難忘9年前九份行

記者吳睿慈／台北報導

日本新生代女子樂團Faulieu.即將在台北舉辦首次海外演出，四位成員 Canaco、Kaho、Ayano與Mimori於13日接受台灣媒體訪問，4人對於「重要第一步」感到很期待，Ayano表示：「可以親自與大家交流，很期待演出台下的反應。」成員也附和：「很期待台下的反應，第一次來台灣，所以很緊張，但是會加油演出。」希望能透過音樂與更多海外歌迷交流。

▲日團Faulieu.首度來台開唱。（圖／雅慕斯娛樂提供）



Faulieu.全員除了吉他手Kaho，其他都是第一次訪台，Canaco笑說自己超愛吃肉，「一定要挑戰大雞排，我有信心可以完食！」Mimori則愛吃辣，點名麻婆豆腐；Ayano則想品嚐刨冰、豆花與珍奶。吉他手Kaho於9年前曾與家人來台旅遊，「有去春水堂鼎泰豐、九份，當時買了一個人偶，這次還想再去一次，「讓大家一起看看九份的景色，神隱少女是我們很有共感的作品，相信大家看了會很感動。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吉他手Kaho於9年前曾與家人來過台灣。（圖／雅慕斯娛樂提供）



除了演出，團員們也聊到音樂喜好與憧憬。Mimori提到曾聽台灣樂團noovy的作品覺得很驚喜；Canaco則坦言是TWICE子瑜的粉絲，「她真的很可愛，一開始看到想說這個女孩也太可愛了吧，很有忙內的感覺，是我憧憬的對象。」

▲Faulieu.來台挑戰美食。（圖／雅慕斯娛樂提供）



她們最後齊聲喊話，想透過台北公演讓更多人認識她們的音樂，也期待未來能再次來台演出，Canaco更特別用中文喊話：「一起唱！」希望藉此邀請粉絲一同嗨翻全場。