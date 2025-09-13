ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
于朦朧媽媽「聞死訊昏厥」
李多慧全中文演講30分鐘
Energy復出1年多洩心聲
趙露思抖音開播前「臨時喊卡」！　粉絲怒了：公司沒招硬出

記者王靖淳／綜合報導

大陸女星趙露思最近和經紀公司鬧翻，演藝工作全面停擺，原本她將於今（13）日晚間，出席運動品牌在抖音舉辦的直播活動，沒想到在活動開始前幾小時，品牌方竟無預警發出聲明，宣布活動取消，消息一出，立刻讓大批已準備好在線上與她互動的粉絲，感到錯愕不已，甚至有人猜測恐怕是經紀公司出手斷她財路，怒轟：「銀河酷娛也是沒招硬出，p用沒有。」

▲趙露思成為小紅書粉絲數第一位突破2000萬的藝人。（圖／翻攝自趙露思小紅書）

▲趙露思。（圖／翻攝自小紅書）

官方聲明中表示，「非常遺憾地接到通知，趙露思因其他安排，將取消參加原訂於9月13日晚抖音FILA旗艦店的直播活動。」針對這次活動臨時取消，品牌方也在聲明中表示，「與大家一樣都非常期待此次直播活動」，對於最終無法順利舉行，也感到相當惋惜，同時也表示，對此變化予以理解，並「真誠地向大家表達歉意。」

▲▼趙露思直播取消。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思原本要出席直播活動。（圖／翻攝自微博）

在品牌方發出「因其他安排」的取消直播活動聲明稿後，粉絲圈內開始瘋傳另一種說法，並紛紛將矛頭直指趙露思的經紀公司「銀河酷娛」，猜測公司疑似利用肖像權的理由，不讓她參加直播活動。有粉絲直接發文痛斥經紀公司，認為這次的活動取消，是公司刻意不讓趙露思出來活動。他更進一步揣測，經紀公司此舉，是以為這樣粉絲就會跑光，並藉此逼迫趙露思屈服。

▲▼趙露思直播取消。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思直播臨時宣布取消。（圖／翻攝自微博）

對於經紀公司可能的盤算，這位粉絲也極度不屑地反嗆：「想的可真美。」她表示，經紀公司的冷凍策略，不但不會讓粉絲們脫粉，反而會造成反效果，「越是見不到她，我們只會越想念。」該名粉絲接著分析，趙露思的人氣已是國民級，若經紀公司想藉由不讓她出來活動來打壓她，根本是徒勞無功。她認為，大眾其實都知道趙露思在受苦，因此對她只有心疼，這種冷凍雖會讓曝光度雖然變低，但懷念度會一直上升。

▲▼粉絲認為經紀公司出手擋趙露思財路。（圖／翻攝自微博）

▲▼粉絲認為經紀公司出手擋趙露思財路。（圖／翻攝自微博）

▲▼粉絲認為經紀公司出手擋趙露思財路。（圖／翻攝自微博）

