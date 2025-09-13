女網紅曾是陳冠希員工！被問前老闆、謝霆鋒誰帥秒回答…最後哭了

記者陳芊秀／綜合報導

39歲香港女星樂瞳（本名：龔茜彤）曾是陳冠希旗下公司的簽約歌手，但發展平平轉行當演員，演過港劇《法證先鋒III》、《少女四大名捕》等。現在她離開電視台轉型當美食旅遊KOL（網紅），又經營洋酒生意，反而成為企業女強人，近日遇到街頭訪問，居然忍不住當場落淚。

▲樂瞳從演員轉型當網紅事業有成，近日接受街頭訪問突然哭了。（圖／翻攝自IG）

樂瞳街訪中透露自己曾是演員，並重現曾在港劇《法證先鋒III》飾演天眼少女的招牌動作，笑說是很多觀眾的童年陰影。當她被問到TVB最知名的男神是誰？她回答是「吳卓義」，接著提到陳冠希時，坦言對方曾是自己的老闆，「、黃宗澤這些呢？她回答陳冠希是她以前的老闆，「我是挺敬畏他的」。

▲樂瞳透露陳冠希曾是她的老闆。（圖／翻攝自小紅書）

當問到陳冠希與謝霆鋒誰更帥時，樂瞳毫不猶豫地選擇了謝霆鋒，笑說謝霆鋒是她「從小到大的男神」，對前老闆則僅有敬畏之情。她也透露過去在TVB電視台時，月薪大約是「5位數港幣」，讓外界一窺當年電視台藝人的收入狀況。

▲樂瞳被問陳冠希與謝霆鋒誰更帥，秒答謝霆鋒。（圖／翻攝自小紅書）



最後被問到想對18歲的自己說什麼，沒想到樂瞳當場情緒激動落淚。她先是百感交集地嘆了口氣，接著便眼眶泛淚，坦言有點想哭，原因年紀已經是30幾歲的最後一年，即將邁入40歲大關，對歲月的流逝格外有感。她最後感性地說：「就無怨無悔地去做任何的事情，要盡最大的努力就好。」

▲樂瞳被問到想對18歲的自己說什麼，突然當場落淚。（圖／翻攝自小紅書）