「給我5億！」18歲韓偶像無照駕駛遭勒索　觸法影片竟是好友外流

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手鄭東元以藝名JD1在韓活動中，他雖年僅18歲，但頗有大將之風，歌喉、舞蹈實力出眾，因此擄獲大批姐姐粉絲，2024年也曾來台參加「GOLDEN WAVE in TAIWAN」拼盤演唱會。怎料，他近日陷入16歲時無照駕駛風波，友人拍下駕車畫面，並利用該影片勒索5億元，引起一陣譁然。

▲鄭東元被挖出兩年前無照駕駛。（圖／翻攝自鄭東元IG）



鄭東元長相帥氣，過去參加演歌比賽節目打開知名度，觀眾算是看著他長大，在韓知名度很高。怎料，現年才18歲的他，竟被爆出2年前無照駕車，鄭東元的法律代理人透過韓媒MBN回應表示：「他只是出於好奇才開過一次車。」公司也表示，鄭東元是在家裡附近練車，只開了10分鐘左右，他因違反《道路交通法》遭到立案調查，案件曝光後，他承認錯誤，並誠實配合相關調查。

只是如今扯出案外案，鄭東元無照駕駛在6月移送給檢方處置，但曝光這件事的人竟是他的好友，且這位好友拿著影片向他勒索5億元（約台幣1250萬元），鄭東元現處於內憂外患的情況，遭到友人背叛、事業重創。

▲鄭東元無照駕駛還遭到好友勒索。（圖／翻攝自鄭東元IG）



據爆料，好友溜進鄭東元家裡，並把錄有無照駕駛影片的手機偷走，由於已經是2年前的事情，鄭東元如今使用另一隻手機，因此一直沒發現自己的手機不見了，遭到威脅付錢時，便決定報警處理，而友人判和解，但他並未答應，現一切交給司法處置。