吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！　親揭做一次背後真相

記者王靖淳／綜合報導

女星Lulu（黃路梓茵）、陳漢典昨（11）日無預警宣布結婚，消息曝光後立刻震驚演藝圈，同時也喜獲一票祝福。為此，曾放話兩人若結婚便包200萬紅包的藝人吳宗憲，今（12）日也在社群發文揭露「做一次」的背後含意。

▲吳宗憲發文祝福陳漢典、Lulu。（圖／翻攝自Facebook／綜藝大熱門）



Lulu與陳漢典的婚訊曝光後，曾撮合兩人的吳宗憲也在第一時間送上祝福，甚至連4年前3人一起連線回答問題的片段，也遭網友挖出來討論。當時陳漢典聽到有網友問他與Lulu是否會辦婚禮時，他開玩笑說為了吳宗憲的紅包，可以考慮。為此，Lulu連忙解釋，吳宗憲包百萬紅包有個要求，「要在他面前做一次！」如今小倆口真的要辦婚禮，也讓大批粉絲都圓夢。

▲吳宗憲曾放話要包200萬紅包給陳漢典、Lulu。（圖／翻攝自Facebook／綜藝大熱門）

吳宗憲今（12）日晚間透過社群發文，再度對Lulu及陳漢典送上祝福：「祝福典典還有Lulu，包一個大紅包，依照慣例；要在我面前做一次⋯⋯喜劇，愛你們喔～～～。」此前，吳宗憲也爆料Lulu、陳漢典將在明年1月辦婚禮，而兩人是一年前開始交往的，「當時我就覺得奇怪，漢典住新北市、Lulu住內湖，為何2人錄完影會一起走？而且都是往同一個方向走？他們怕打草驚蛇，之後錄完影就分兩邊走，各走各的，但是漢典走出電視台後，就到Lulu家會合，2人在她內湖家約會，躲避外界的關注，暗中交往。」