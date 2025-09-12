Energy復出1年多洩心聲　阿弟認：曾累到想放棄...1原因又充滿力量

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy「ALL IN 全面進擊」演唱會日前完成高雄場後，宣布明年1月10日重返台北小巨蛋，演唱會上，Energy向粉絲深情告白這些年走過的心路歷程。

▲Energy宣布明年1月10日重返台北小巨蛋。（圖／相信音樂提供）

Toro感性憶起，他們從BB call、奇摩家族的年代一路走來，雖然時代不斷變遷，但彼此的愛始終如一：「我們跨過卡帶到 CD再到串流，謝謝大家的支持！也讓我們在去年拿下許多第一名，更奪得夢寐以求的金曲獎！」書偉則回顧這一年九個月的復出，直呼不可思議：「去年跟大家約定要當彼此的energy，希望大家能從演唱會帶走滿滿能量，下次也要照顧好自己再來現場！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿弟坦言，回歸以來雖然常因繁忙而感到倦怠甚至想放棄，但只要一站上舞台看到歌迷，就會瞬間充滿力量，「好爽！你們是我最棒、最好的力量！」坤達則分享準備過程中的用心：「誰叫演唱會名稱叫ALL IN，不然為什麼要飛這麼高呢！」團長牛奶更向歌迷喊出肺腑之言：「希望大家能開心、感動地看出 Energy的努力，我們身上的勞損很多，只有在唱歌跳舞的時候，身體才覺得最舒服！」

▲Energy上週完成高雄巨蛋演出。（圖／相信音樂提供）

演唱會門票將開放中華電信VIP黃金卡以上會員優先購票資格，於9月12日早上10點起即可領取VIP限量優先購票序號，18日12點起憑序號優先選購，20日12點全面開賣，詳洽拓元。