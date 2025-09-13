禁忌CP成真！跩哥、妙麗「同人文」搬上大銀幕　傳奇影業砸9千萬買版權

記者蕭采薇／綜合報導

跩哥馬份和妙麗格蘭傑，這對在《哈利波特》故事中，從一次見面就不對盤的角色，多年來卻有一群死忠的「跩妙」CP粉，支持這對從身份到身世都極度對立的禁忌之戀。如今以他們為藍本創作的同人作品《Alchemised》已被好萊塢知名的「傳奇影業」買下，交易金額更傳出高達300萬美金（約9100萬台幣）。

▲在《哈利波特》電影中，艾瑪華森和湯姆費頓，分別飾演妙麗和跩哥馬份。（圖／達志影像／美聯社）

《Alchemised》是哈利波特宇宙平行的黑暗故事，和原先由J.K羅琳創造出的魔法世界不同，故事更為沈重和黑暗，而哈利波特在這個故事中，也在與佛地魔的對戰中身亡，鳳凰會也被食死人擊敗。故事創作者SenLinYu自2018年起，將《Alchemised》在同人小說平台ao3連載，累積超過1000萬次閱讀量。

此次買下《Alchemised》的傳奇影業，是好萊塢知名製作公司，曾製作包括《蝙蝠俠：開戰時刻》、《黑暗騎士》、《醉後大丈夫》、《全面啟動》、《哥吉拉對金剛》、《沙丘》等知名作品。不過既然要改編成電影，據悉會拿掉《哈利波特》中較為顯著的設定，但保留黑暗、魔法、奇幻等元素。

這不是第一次有同人文改編成影視作品，包括《格雷的五十道陰影》，其實最早也是《暮光之城》的同人創作。此外，被稱為「校園版格雷」的電影《禁忌世代》，其實也是由男團「一世代」（One Direction）的粉絲，所寫的哈利（Harry Styles）同人文。