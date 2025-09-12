魏德聖自嘲「臺灣400年歷史只有我在乎」　馬志翔談舊愛江祖平：希望她都好

記者蕭采薇／台北報導

魏德聖原先預計拍攝史詩級電影《臺灣三部曲》，重現臺灣四百年前樣貌，但因經費不足，從真人演出改為動畫，日前卻又被曾合作的動畫師爆料「恐胎死腹中」。他12日出席「2025世界民族電影節」活動，表示：「仍然有在動，但已經沒有給自己時間壓力了，就慢慢做，這輩子能做完就好。」更自嘲說：「我後來發現什麼臺灣400年的歷史，其實沒人在乎，在乎的人好像只有我。」

▲（左起）馬志翔、虞戡平、陸小芬、李祐寧，出席「2025世界民族電影節」開幕記者會。（圖／記者黃克翔攝）

魏德聖10日受訪，明顯看來有些失落、但也有些坦然。他自嘲「很多劇本，但沒有錢。」而魏德聖今年以新案子《三叉山》參加金馬創投，該片將透過驚險救難任務再探歷史與族群衝突，但他強調一切「試試看」，不再抱著非做不可的心態。一旁馬志翔則緩頰：「這個新案子10年前就有聽魏導說過，真的是很棒的案子。」

魏德聖表示，因為自己不是動畫專業，目前《臺灣三部曲》就交給專業的人去做，「我也總不能卡在那邊都不做什麼，就卡著一輩子吧！」他也坦言，新片選角都要等確定有投資再開始，「現在不敢跟演員先留時間，不然到時候又沒有拍。」魏德聖苦笑說：「現在不要再把自己搞得太慘了。」

▲魏德聖出席「2025世界民族電影節」。（圖／記者黃克翔攝）

馬志翔曾受到提拔，擔任電影《KANO》導演，獲得破億票房。一旁的《孽子》導演虞戡平則回憶，過去曾有龐大劇本構想找馬志翔執導，從日據時代延伸至當代，但讓對方「有點嚇到」。馬志翔則笑說：「那時候真的是太忙了。」

▲馬志翔出席「2025世界民族電影節」開幕記者會。（圖／記者黃克翔攝）

馬志翔受訪時，也被問及前女友江祖平近期自爆遭三立前副總龔美富之子龔益霆性侵一事，他透露沒有特意去關注新聞，他說：「交往怎麼講都是25年前的事情了，不太看娛樂新聞，希望大家都好，大概知道跟MeToo有關，還是希望她能夠好啦！」