于朦朧死亡第一現場曝光！友見屍「急拿白衣蓋臉」不報警　住戶全目擊

大陸藝人于朦朧11日凌晨在北京小區墜樓身亡，一名遛狗的住戶當日清晨6點左右，因寵物聞到血腥味才發現屍體，透露自稱是他朋友的男子第一時間並未報警求救，引發外界質疑。

根據小區住戶描述，事發前一晚于朦朧與五六名好友聚餐至凌晨2點，隨後返回房間休息並反鎖房門，直到隔天清晨6點多，有住戶出外遛狗時，發現于朦朧嘴巴流血倒在地上，旁邊還有一灘血跡，之後一名身穿白衣的男子下樓發現遺體，立即上前用衣物覆蓋死者面部，但沒有報警，之後是由保安隊長撥打120報警。

▲《三生三世》于朦朧死訊證實。（圖／翻攝自微博／于朦朧工作室）

有陸媒到現場勘查發現，涉事房間的紗窗雖破損，但切口整齊，窗框上留有疑似抓痕的痕跡，警方封鎖現場至上午9時許才解除管制，短短12小時就排除他殺，于朦朧的母親在得知噩耗後一度昏厥。鄰居回憶起生前于朦朧在小區內的點點滴滴，多次目睹于朦朧與友人拍照玩耍的歡樂場景，「年輕人都很陽光開朗，看起來那麼有朝氣。」

于朦朧生前事業正處回暖期，原定於12日參與央視節目錄製，最後一次社群媒體活動紀錄停留在10日晚間21時31分。演藝圈內多位藝人也紛紛發文悼念，表達對這位年輕演員驟逝的惋惜之情。

▲于朦朧。（圖／翻攝自微博／于朦朧工作室）



