BTS RM慶31歲生日「豪捐2億元」！　願帶給經濟困難病患幫助

防彈少年團（BTS）隊長RM（金南俊）在12日31歲生日這天，向韓國醫療機構捐贈共韓幣2億元（約台幣445萬元）。

▲RM迎31歲生日。（圖／翻攝自Instagram／rkive）



韓媒《朝鮮日報》報導，據醫界消息，RM在生日這天分別向首爾峨山醫院捐贈韓幣1億元（約台幣223萬元），用於支援經濟弱勢或困難患者的治療與手術費；並向高麗大學醫療院捐贈韓幣1億元（約台幣223萬元），作為改善診療環境及擴充多元醫療服務的基金。

RM表示：「因為想在生日這天參與有意義的事情，所以決定捐款，希望能夠為那些需要治療卻因經濟困難而受苦的病患，帶來一些幫助。」

▲RM上傳粉絲為他做的生日應援。（圖／翻攝自Instagram／rkive）



事實上，RM幾乎每年在自己生日（9月12日）都會以不同方式捐款，傳遞善的影響力。去年他為響應國家報勳部的「制服工作者感謝活動」捐贈韓幣1億元（約台幣223萬元），2023年則捐給大韓法醫學會，2021與2022年則將善款交予「海外所在文化遺產財團」，用於文化遺產的修復與保存。

另一方面，RM所屬的BTS正在籌備，預計將於2026年春天以完整體回歸活動。