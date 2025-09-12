他合作香港男神不自覺大哭！　被操到：快要死掉

記者蔡琛儀／台北報導

新銳歌手Juice Boy2025年推出全新單曲〈別說再見〉，邀來香港男神Tyson Yoshi合作，以2000年校園生活為背景，唱出從青梅竹馬到各奔東西的青春遺憾，觸動回憶。

▲Juice Boy、Tyson Yoshi終於合作。（圖／華納提供）

他分享靈感來自校園戀情，雖然是2003年出生，Juice Boy對2000年代依然有著特殊情懷。他原本以大學教室為靈感創作歌詞，但與Tyson討論後，決定在MV中更完整地呈現那個年代的氛圍：「校園題材在 MV 裡可以玩得更開，我們想像了一個屬於 2000 年代的故事。」其中的「5:03」更是關鍵細節，Juice Boy分享：「5:03 分是女主角離開後，在無名小站最後顯示的上線時間，從此就消失了，再也沒有上線。」

提到與Tyson Yoshi的合作，Juice Boy表示兩人其實早在兩年前就聊過合作的可能性，直到Juice Boy完成副歌後，才正式展開計畫，「當時覺得這首歌很適合Tyson，就把demo傳給他，他馬上回覆說很喜歡。後來一起討論企劃、製作和宣傳，真的覺得 Tyson 很像一個照顧我的哥哥，常常分享經驗，也會指出我想法裡的盲點，讓我學到很多。」

▲Juice Boy、Tyson Yoshi合作歌曲〈別說再見〉。（圖／華納提供）

Tyson Yoshi 也笑說：「和比我年輕的音樂人合作很有趣，Juice Boy有很多想法，這次的過程非常愉快。」MV延伸歌曲氛圍，打造濃厚2000年復古校園感。Juice Boy首次挑戰親自演出，尤其是最後一幕公車上的哭戲，原本以為需要靠眼藥水幫忙，結果因為回想創作時的情緒，竟不自覺就流下眼淚，他笑說：「連我自己都嚇到了，很感謝導演捕捉到那一瞬間。」此外，他還與Tyson一起進行體能訓練、拖輪胎的片段，Juice Boy笑說：「那時候真的覺得自己快死了，差點直接下課，以後一定要加強體能！」