LULU、陳漢典同遊加州「早有甜蜜互動」！　粉絲朝聖：蜜月地點考察

記者張筱涵／綜合報導

LULU（黃路梓茵）與陳漢典11日驚喜宣布結婚喜訊，不僅震撼娛樂圈，也讓女方先前在7月30日上傳的加州旅遊影片再次被粉絲點開「朝聖」。影片中兩人一搭一唱、默契滿分的互動，如今再看都被網友直呼「根本愛情預告片」。

▲LULU去美國工作，陳漢典也有去。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）



影片中，當時LULU是赴美工作，陳漢典則是為了去看MLB，她還在字幕中開玩笑形容對方是「陳姓男子，美國蹭團蟑螂，目標是去MLB看大谷翔平」，雖然語帶揶揄，但兩人不僅一起觀光、吃美食，聊天時更展現驚人默契，只要拋出一個哏，對方立刻就能接上。

▲LULU和陳漢典在餐廳坐在一起。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）



▲LULU和陳漢典一搭一唱很歡樂，更被拍到一起自拍留念。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）



在UCLA的時候，他們甚至聊起「神秘的BENSON」近1分鐘，講得栩栩如生，讓後製剪接人員也被騙，以為真有其人，影片最後，還能看到LULU與友人一起觀賞陳漢典跳舞的畫面，氛圍歡樂又可愛。隨著婚訊曝光，粉絲紛紛湧入影片留言「原來是蜜月地點考察啊」、「溜皮溜骨已經不是待機限定組合，而是永久組合了」、「看到他們的互動當時就想說結婚！結婚！結果真的成真了」、「上週看影片就覺得有愛情成分，沒想到是真的」、「現在不只蹭旅行，連後續的人生都蹭了，太幸福」。

▲LULU和陳漢典開玩笑連剪接師也被騙。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）



▲LULU觀賞陳漢典跳舞。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）

