《三生三世》于朦朧爆拒潛規則「遭冷凍3年」！　2月前工作室突註銷

記者田暐瑋／綜合報導

37歲大陸演員于朦朧11日凌晨在北京驚傳墜樓身亡，消息震驚演藝圈，警方24小時內火速排除刑事案件可能，死因並未公開，引發陰謀論。他過去在《三生三世十里桃花》爆紅，前途一片看好，據業內人士透露，疑似因拒絕某些「潛規則」而遭到冷凍3年。

于朦朧2017年在《三生三世十里桃花》中飾演白真一角爆紅，溫潤如玉的形象深受觀眾喜愛，然而自2020年起，演藝事業突然陷入低潮，據業內人士透露，疑似遭遇「潛規則」，他不願屈服而拒絕，卻遭到冷凍，直到2023年才透過《一傘煙雨》、《溫德瑞拉日記》、《臨江仙》、《永夜星河》等作品逐漸復出，但多以配角形式出現，2024年更曾在央視春晚獻唱，被視為正式復出。

就在于朦朧事業即將重回正軌之際，卻傳出這則噩耗，于朦朧的工作室於2025年7月突然註銷，外界對此眾說紛紜，更引發諸多揣測，不少網友關注事發經過的諸多疑點，包括房間反鎖、紗窗被撬、窗外抓痕等細節，逐漸出現陰謀論聲浪。

