于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」　網疑遭潛規則逼死

大陸藝人于朦朧曾演出《三生三世十里桃花》中楊冪的四哥，之後又在《臨江仙》、《永夜星河》演出，極受歡迎，11日凌晨突傳在北京某小區墜樓身亡，但死因備受質疑，警方對現場諸多可疑跡象，包括窗戶外抓痕、紗窗破損痕跡等關鍵證據，尚未做出進一步說明，網友提出6大疑點要求撤查死因。

▲于朦朧死因成謎。（圖／翻攝自微博）



據現場目擊者表示，事發地點位於該小區5樓住宅，于朦朧10日在友人家中，11日上午6點多被發現倒臥在1樓地面身亡，晚上18點多工作室證實死訊，並表示警方已排除刑事案件可能，短短12小時內即做出「排除刑事案件」的結論，許多網友對此表示質疑。

于朦朧事業正處於上升期，原定隔日還有央視節目錄製工作，有網友發現現場有諸多可疑跡象，包括墜樓位置下方窗戶上發現的大量抓痕，呈現倒向弧形，且最初爆料指出于朦朧是自己把紗窗掰開墜樓，但現場照片中可看出紗窗呈現整塊撕裂狀脱落，且邊緣異常整齊，不似是被人蠻力掰開。

▲于朦朧死因成謎。（圖／翻攝自微博）



該小區住戶表示，大樓使用的是金屬紗窗，若非使用工具，一般難以徒手破壞，此外于朦朧生前有懼高症，事發前一晚21點多仍有正常上網活動，即將有多部作品播出，且為家中獨子，沒有輕生動機，死因成謎，甚至有一說指出是他拒絕被圈內大佬潛規則，才招致殺身之禍，網友呼籲警方公布更多細節，包括監控畫面、指紋鑑定等關鍵證據，以釐清真相。

