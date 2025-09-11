10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！　楊冪悲喊四哥：願在另個世界安好

記者張筱涵／綜合報導

大陸演員于朦朧，因出演《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》、《永夜星河》等人氣劇集走紅，卻在11日傳出噩耗，消息經工作室稍早證實，震驚演藝圈與廣大粉絲，不少人難以置信。

噩耗傳出後，多位與于朦朧曾合作過的藝人紛紛發文悼念。迪麗熱巴深情回憶：「記憶中你一直是溫柔又真誠的白真，後來在節目上重逢，還是那個善良又溫柔的于朦朧。一路走好，永遠懷念…」，楊冪則以《三生三世十里桃花》中角色稱呼他：「四哥，願你在另一個世界安好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼迪麗熱巴哀悼于朦朧。（圖／翻攝自微博）



▲▼楊冪痛喊四哥哀悼于朦朧。（圖／翻攝自微博）



古力娜扎難以接受此事，僅寫下：「還是不敢信這麼好的你。」張雲龍也沉痛告別：「朦朧，一路走好，在那邊好好的…。」宋妍霏留言：「那個善良溫柔的你，一路走好...」邢菲則簡短表達：「哥，在另一個世界安好。」

與于朦朧因《三生三世十里桃花》結識的劉芮麟感嘆：「因桃花與你相識，十年間，雖聯繫不多，但每次見你，都如春風拂面，因你的溫柔與善良。」女星代斯則追憶往日互動：「每次見面都會叫我阿達西的你，那麼溫柔那麼善良，世界本該對你更好的…」

王錚難掩悲痛地說：「真的蠻難過的，這麼善良的一個人，前兩天還嘻嘻哈哈，說走就走了。」孫茜更寫下哀戚之語：「朦朧弟弟啊！你是那麼柔軟、溫和又靦腆的大男孩兒，你那麼好，這是為什麼啊？！」

于朦朧的驟逝不僅讓合作過的圈內好友心碎，也在網路上掀起熱議，粉絲紛紛留言點燈祈願，希望他在另一個世界能夠安息。