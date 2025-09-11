ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
連俞涵怒拍嚇到李玉璽！《師大公園地下社會》姊弟太自然演到笑場

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo跟播全新青春成長劇《師大公園地下社會》，以一群年輕人因社會事件被迫成長的故事為主軸，集合追夢、友情與親情元素，帶來強烈共鳴，甫開播即登上MyVideo台劇榜。

▲《師大公園地下社會》李玉璽飾演熱血青年「阿虎」，也是連俞涵弟弟。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《師大公園地下社會》李玉璽飾演熱血青年「阿虎」，也是連俞涵弟弟。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

主演李玉璽與連俞涵在劇中飾演姊弟，兩人接受MyVideo專訪，連俞涵回憶最深刻的一場戲，是在書店裡氣到怒拍弟弟，力道之大讓李玉璽嚇得下一顆鏡頭還沒開拍就準備閃躲，讓她當場氣到笑出來，笑說拍姊弟互動時，真的就像一家人「剛好我親弟弟跟李玉璽都是牡羊座，所以很自然就能抓到姊弟感。」

▲《師大公園地下社會》李玉璽飾演熱血青年「阿虎」，也是連俞涵弟弟。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《師大公園地下社會》李玉璽飾演熱血青年「阿虎」，也是連俞涵弟弟。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

李玉璽在劇中飾演守護師大公園的熱血青年「阿虎」，隨著劇情有不少追逐戲，他透露有一次連拍三天奔跑場景，跑到鐵腿還得硬撐，最後真的在鏡頭裡「掰咖」，笑稱是「最真實的演出」。而戲裡另一大亮點是他與姚愛寗的感情線，他分享兩人拍攝前曾特別相約到咖啡廳讀本，加上劇組安排親密指導課程，很快就培養出自然的情侶默契；李玉璽直言，這次的挑戰不只體力考驗，也讓他在表演細膩度上有更多突破。

談及劇中「青春追夢」的熱血，李玉璽分享了一段自身特別的經歷。他回憶，有次拍電影時導演臨時提議要他寫首插曲，當時工作滿檔又時間緊迫，但他仍決定放手一搏。從晚上九點熬夜到隔天早上九點，一口氣寫出三首歌，最後被選中的一首更成為自己最熱門的作品。

▲《師大公園地下社會》李玉璽飾演熱血青年「阿虎」，也是連俞涵弟弟。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《師大公園地下社會》李玉璽飾演熱血青年「阿虎」，也是連俞涵弟弟。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

對此，李玉璽坦言最大的阻力就是時間與壓力，但也正因如此，才明白「在有限條件下逼自己一把，往往能迸出最驚喜的成果」。這段經歷不僅與劇中角色「看似微不足道卻全力以赴」的精神呼應，也讓他更加堅定繼續挑戰音樂與戲劇的道路。

而連俞涵則在劇中化身溫柔又有堅定力量的書店闆娘「麗君」，她坦言私底下的確靠書本治癒了很多迷惘的時刻，直呼「能在這齣戲裡擁有一間書店，真的是我與我長久以來的朋友，最浪漫的一刻。」

《師大公園地下社會》由李玉璽、陳零九、吳思賢、姚愛寗、郭書瑤、連俞涵等人氣演員演出，內容講述從小在師大長大的阿虎（李玉璽飾）幫忙查一樁虐貓案，打破夜市勢力與公園勢力兩派人馬的平衡，還意外牽扯出毒品、背叛與隱藏的陰謀。《師大公園地下社會》9月7日起每週日晚間9點在台灣大哥大MyVideo連播兩集。

【妳跟我說出來～】湘荷妹妹聽媽心情不好　霸氣關心安慰超級暖！

