陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」 TVBS也回應「大約在年底」

記者葉文正／台北報導

陳漢典與LuLu今天宣布結婚喜訊，並傳出他們即將開闢新節目，TVBS也證實：「恭喜陳漢典與LuLu喜結連理，他們聯手主持的TVBS全新實境節目《明星製作公司》預計年底錄製，大家敬請期待。

▲Lulu(右)與陳漢典將結為連理。（圖／翻攝自綜藝大熱門IG）

女星Lulu和陳漢典今日在社群宣布「我們兩個是真的要結婚了」，雙方經紀公司也發聲明證實，令外界相當震撼。且兩人也將聯手主持TVBS全新實境節目《明星製作公司》，預計今年底錄影，於明年1月播出。

▲王偉忠曝陳漢典報喜對話「提議幫孩子取這名」。（圖／翻攝自Facebook／陳漢典、王偉忠）

由吳宗憲與Lulu和陳漢典主持的《綜藝大熱門》停播後，三人哭成一團，原本傳出Lulu和陳漢典直接失業，也沒有新節目，但TVBS其實早找上他們，主持《明星製作公司》由Lulu和陳漢典搭檔主持，將邀請不同明星一同錄製，如今兩人將結為連理，屆時節目播出後，甜蜜互動勢必是一大看點。

▲Lulu陳漢典。（圖／攝影中心）

Lulu與陳漢典公開將步入婚姻，也寫下「我們兩個是真的要結婚了，雖然看起來真的很像整人大爆笑，但人生就是這樣，you never know，憲哥曾說搭檔之間比信任更重要的就是默契，很開心我們彼此都找到人生當中最有默契的那一位，我們決定要一起攜手度過未來每一個快樂又爆笑的日子」。