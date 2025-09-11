黃豪平才斷言「Lulu會孤老終生」　震驚她嫁陳漢典：道歉來得及嗎

記者蔡宜芳／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）11日無預警宣布和多年搭檔陳漢典結婚，震驚演藝圈，也引來大票好友祝福。而不久前才在節目上斷言Lulu會「孤老終生」的黃豪平，在聽聞喜訊後也立刻發文祝福，坦言自己十分震驚。

▲陳漢典和Lulu宣布結婚。（圖／翻攝自Facebook／Lulu 黃路梓茵）

黃豪平先前在《綜藝大熱門》最後一集中，曾作為諧星代表發表畢業感言，他還毒舌吐槽好友Lulu在節目裡待了12年換了兩個男友，「還是滿足不了妳，我覺得妳會孤老終生。」沒想到，節目才播出不到兩個禮拜，Lulu就宣告揮別單身。

對此，黃豪平11日發文笑說：「現在道歉還來得及嗎？」並附上自己用AI合成的道歉圖，祝福Lulu和陳漢典說：「祝福這對新人一起走進幸福的大眠！還在震驚，但越想越開心，謝謝你們為烏煙瘴氣的世界帶來了無限的美好。」

▲黃豪平搞笑發文向Lulu道歉，並獻上結婚祝福。（圖／翻攝自Facebook／黃豪平）

黃豪平的貼文引網友紛紛笑說「紅包包七位數就來得急道歉」、「婚禮主持你包了」、「這個婚禮主持人跑不掉了吧」，也有人注意到他的AI合成圖根本不像本人：「AI做出來的三個人都好想問是誰啦！」