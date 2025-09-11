陳漢典秘戀Lulu一年「約會細節曝光」！　轉發昔合照再發聲：我們等到了

記者孟育民／台北報導

Lulu（黃路梓茵）11日無預警宣布和多年搭檔陳漢典結婚，震驚演藝圈。雙方經紀公司再度發聲證實婚訊，兩人多次在《綜藝大熱門》鬧緋聞，不但舉辦過婚禮，更多次在節目中上演「安全之吻」，當初搞笑畫面，如今再看讓人充滿粉紅泡泡。對此，稍早陳漢典再度轉發《綜藝大熱門》合照，並表示：「好喜歡這張，謝謝綜藝大熱門，讓我們等到了！」

▲陳漢典轉發《綜藝大熱門》貼文，再度發聲。（圖／翻攝自綜藝大熱門IG）

此前，吳宗憲也爆料，Lulu、陳漢典婚禮將在明年1月舉辦，而兩人是1年前開始交往的，「當時我就覺得奇怪，漢典住新北市、Lulu住內湖，為何2人錄完影會一起走？而且都是往同一個方向走？他們怕打草驚蛇，之後錄完影就分兩邊走，各走各的，但是漢典走出電視台後，就到Lulu家會合，2人在她內湖家約會，躲避外界的關注，暗中交往。」

▲吳宗憲送上祝福給Lulu、陳漢典。（圖／翻攝自綜藝大熱門IG）

吳宗憲坦言昨天才知道此事，但內心充滿感動，送上祝福說：「看著他們一點一滴，有時候在辛苦的工作當中開開玩笑，也算是時間外的一點娛樂。只是；沒想到這一切竟然是真的。那也真的是綜藝大熱門的一個超級的happy ending，給他們最大的錯，我常說；要決定終身大事最重要的就是：心裡面要有一個想法，你已經決定好每一天的醒過來就是這一張臉了！而我很確定；你們兩個醒過來應該都會看著這一張熟悉的臉，然後會心的微笑，然後一起說：綜藝大熱門，Hito！」