37歲于朦朧瘋傳死訊　好友高泰宇：你的笑容，永遠定格在記憶中

曾演出《三生三世十里桃花》、《太子妃升職記》等夯劇的37歲大陸男星于朦朧，今（11日）微博上突然瘋傳他墜樓的消息，引發粉絲震驚與擔憂。「#多方回應于朦朧墜樓#」的詞條也登上熱搜，雖然警方與社區物業的回應都相當曖昧、未正面證實，但他的演員好友高泰宇卻突發文哀悼，更讓外界揣測不斷。

今（11日），大陸網路平台突然開始流傳演員于朦朧墜樓的消息。有陸媒求證疑似事發小區的物業，對方僅回應確實有人墜樓，但不確定是否為明星。而向北京朝陽警方查證時，接線人員則表示暫時無法對外告知，一切以後續官方通報為準。官方單位的模糊回應，讓傳聞甚囂塵上。

就在此時，演員高泰宇突然在微博發文寫下：「你的笑容，永遠定格在記憶中。​​​」 雖然文中並未指名道姓，但在這個時間點發布如此哀傷的文字，立刻引發網友猜測他是在悼念于朦朧，讓粉絲的心都沉了下去。演員文苡帆也發文「今夜，星星回去睡覺了……願天堂沒有痛苦」，但不久後便刪除；女星邢菲則祈禱：「希望是假的，一定！」一連串的藝人發文，加劇了粉絲對傳聞真實性的擔憂。

于朦朧的個人與工作室微博皆未對此事做出任何回應，其工作室已於7月注銷，手機也處於關機狀態。他最後的公開上線紀錄是在9月10日晚間9點31分，引來大批粉絲湧入他的微博留言，焦急地表示「哥你快出來闢謠」、「不要是真的」。