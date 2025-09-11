吳宗憲爆Lulu、陳漢典明年1月婚禮！ Lulu是否懷孕答案揭曉

記者葉文正／台北報導



陳漢典、Lulu今天一起在社群上宣布婚訊，震驚全網，吳宗憲昨天直播就透露喜訊，天王吳宗憲加碼爆料2人明年1月將在台灣辦婚禮，1年前開始交往，都選在Lulu內湖住家約會，就是為了不被發現。

▲吳憲(中)跟陳漢典、LULU感情好。（圖／記者湯興漢攝）

吳宗憲也提到，「Lulu跟我講，他們會在明年1月辦婚禮，不會去海外，在台灣辦」，對2人閃婚，「就緣份到了，演藝圈現在需要一些喜事。」Lulu也表達：「現在很開心與幸福。」

▲吳宗憲與綜藝大熱門所有成員向陳漢典與Lulu獻上祝福。（圖／吳宗憲提供）

吳宗憲也爆料，Lulu和陳漢典是1年前開始交往的，「當時我就覺得奇怪，漢典住新北市，Lulu住內湖，為何2人錄完影會一起走？而且都是往同一個方向走？」

▲Lulu、陳漢典宣布喜訊。（圖／翻攝自綜藝大熱門IG）

吳宗憲才問過2人是不是在交往？隨後典LU CP竟然改弦易轍：「他們怕打草驚蛇，之後錄完影，就分兩邊走，各走各的，但是漢典走出電視台後，就到Lulu家會合，2人在她家約會，躲避外界的關注，暗中交往」。

大家也都在詢問，Lulu是否已懷孕？憲哥則說：「應該還沒有，我希望他們趕快生小孩，畢竟Lulu已經34歲了，再不生就要是高齡產婦，她之前不是去凍卵？不然是她的卵子是要凍到什麼時候？」對於兩人共組家庭是相當看好。