劉品言認了懷女兒「被宋芸樺暴雷」反應曝光　尪連晨翔其實早脫口

連晨翔與劉品言六月初甜蜜宣布喜訊，雙喜臨門結婚又懷孕，引發外界高度關注，夫妻倆對於寶寶性別始終保密到家，沒想到日前卻被閨蜜宋芸樺意外爆料性別。對此，劉品言今（11）日出席保養品活動也大方認了懷的是女兒。

劉品言、連晨翔即將迎來新生命。



劉品言今（11）日出席保養品活動，穿著一套淺藍色洋裝，挺著7個多月的孕肚現身，被問到寶寶性別被好友宋芸樺意外暴雷，她露出謎樣微笑隔空調侃「對，我有不理她96分鐘」，還順便幫閨蜜的新作品《96分鐘》做宣傳，更強調「她很慌張，大概打了96通電話給我」。

劉品言認了懷女兒。

不僅如此，劉品言也在採訪中透露，其實不止好友宋芸樺暴雷，連老公連晨翔都意外說溜嘴，她還原閨蜜脫口寶寶性別當天，丈夫去接她下班回家，對方不打自招說道「實不相瞞，我其實也有不小心說出來過」，讓她笑說「沒事啦，我們婚姻還健在，謝謝大家」，但強調老公不管她懷男生還是女生，都只希望寶寶健康就好。

劉品言認了懷女兒。

事實上，連晨翔在度過人生第一個父親節後，曾露面接受訪問，當時被問到劉品言懷孕的細節，表示希望寶寶性別等到老婆想公開再公開，始終沒有曝光是女兒，直到最後意外脫口「只希望她們母女均安就好」，才不小心暴雷，當下他不斷拜託在場媒體不要公開「只求老婆開心」，如今小倆口的寶寶性別被宋芸樺暴雷，他也能鬆了一口氣。

連晨翔日前也不小心暴雷寶寶性別。