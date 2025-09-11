陳漢典昔喊「黃路梓茵是我老婆」CP成真了！　媒人《大熱門》發聲獻祝福

記者孟育民／台北報導

Lulu（黃路梓茵）11日無預警宣布和多年搭檔陳漢典結婚，震驚演藝圈。雙方經紀公司再度發聲證實婚訊，兩人多次在《綜藝大熱門》鬧緋聞，不但舉辦過婚禮，更多次在節目中上演「安全之吻」，當初搞笑畫面，如今再看讓人充滿粉紅泡泡，讓粉絲甜喊：「新郎現在可以親吻新娘了！」對此，媒人《綜藝大熱門》的小編也獻上祝福給小倆口！

▲▼Lulu、陳漢典過去在節目常常被湊對。（圖／翻攝自綜藝大熱門IG）

雖然節目目前已停播，但《綜藝大熱門》小編在貼文底下送祝福，「我們已經準備好了！我要感動死了！」事實上，今年33歲的Lulu頻頻被催婚，曾被吳宗憲打趣如果與陳漢典結婚便包200萬紅包，2024年11月在《綜藝大熱門》中更上演了一場「假婚禮」，當時陳漢典身穿白色西裝，Lulu則以短版婚紗搭配垂地頭紗驚艷亮相，攝影棚更被精心布置成婚禮會場，掛上了「陳先生、陳太太」字牌，並由吳宗憲親自牽著Lulu進場，場面浪漫夢幻。

▲Lulu嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」節目片段曝光。（圖／翻攝自LULU IG）

陳漢典看似搞笑講出誓詞，但最後大喊：「黃路梓茵是我老婆！黃路梓茵我愛妳」面對吳宗憲說「願意一生一世愛著她嗎？」如今此話成真，兩人預計在宣布喜訊後擇日去登記結婚，讓網友看了直呼感動。