陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心　「康熙」同步發聲「終於有人陪漢典回家了」

記者葉文正／台北報導

陳漢典與Lulu締結連理，雖然一開始有人不相信，但過去在《康熙來了》大哥大姊蔡康永與小S，卻同時獻上祝福，小S笑說終於有人陪孤單的漢典回家了，蔡康永則祝福他們會是充滿歡笑的小家庭，溫馨又美滿。

▲《康熙來了》於2016年停播。（圖／資料照／中天提供）

▲《康熙來了》蔡康永與小S一起獻上祝福。（圖／資料照／中天提供）

當年在《康熙來了》，陳漢典看似是被小S欺負的受氣包，也是可以模仿萬人的超級模王，但實際上小S一直都在關心陳漢典，小S今天開心回應：「終於有人願意陪伴漢典了，不然每次想到他一個人回家的疲累背影，都覺得很可憐。」

▲《康熙來了》於2016年停播。（圖／資料照／中天提供）

▲兩人聽到喜訊都很開心。（圖／資料照／中天提供）

蔡康永則獻上祝福：「漢典有先告訴我了，要不然我應該會以為是新節目的宣傳方式，哈哈哈，他們一定會組成一個充滿歡笑的小家庭，覺得漢典長大了，為他們高興 ，為他們開心。」

▲LULU和陳漢典11日驚喜宣布結婚。（圖／翻攝自臉書）

▲LULU和陳漢典11日驚喜宣布結婚。（圖／翻攝自臉書）

陳漢典這持續都有與小S保持聯絡，上次見面是一個月前小S女兒Lily的畫展，令他感動的是，小S見到他的第一句話，竟是關心他的新歌《我不會跳》狀況如何，「我很感動她還關心我，整個人的狀態也是容光煥發。」不過漢典也說有多跟S媽聊天，因為自己有長輩緣。

