證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

記者葉文正／台北報導

陳漢典與Lulu在《綜藝大熱門》相知相惜進階到如今結婚，最驚訝的莫過於綜藝大哥吳宗憲，他今天在帛琉，開心表示：「不要說別人。我也瘋狂地，嚇了一跳。」至於當初說要包兩百萬的紅包，憲哥說還不一定，但是要包的一定不會少。

▲LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」。（圖／翻攝自LULU IG）

憲哥在帛琉大笑表示：「他們說前天就要跟我講，而且要視訊跟我講，但到昨天才跟我講，還說，你一定要車停下來我在跟你說，之前錄完影，Lulu說買了新房子，竟然沒有邀我去，我就覺得怪怪的，沒想到我猜測真的成真，包兩百萬是不一定啦，但一定不會少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲兩人是天作之合。（圖／翻攝自LULU IG）

憲哥也笑說，「不要說別人，我也瘋狂地嚇了一跳。那人生就是這樣，有時候很多都不可能竟然也都夢想成真。一起工作了10幾年，他們竟然真的在一起了。我昨天就知道，實在忍不住就在機場直播了不知所云的一大段。」

▲《綜藝大熱門》主持人（左起）陳漢典、吳宗憲、Lulu。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

憲哥感動表示，「看著他們一點一滴，有時候在辛苦的工作當中開開玩笑，也算是時間外的一點娛樂。只是；沒想到這一切竟然是真的。那也真的是綜藝大熱門的一個超級的happy ending ，給他們最大的錯，我常說；要決定終身大事最重要的就是：心裡面要有一個想法，你已經決定好每一天的醒過來就是這一張臉了！」