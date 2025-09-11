LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！　吳宗憲牽她手入場

記者田暐瑋／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）11日無預警宣布和多年搭檔陳漢典結婚，讓粉絲又驚又喜，兩人曾被吳宗憲打趣拱結婚，揚言若真的結婚便包200萬紅包，去年11月兩人才穿上婚紗錄節目，沒想到如今婚禮成真。

▲LULU嫁陳漢典。（圖／翻攝自LULU IG）



今年33歲的Lulu頻頻被催婚，曾被吳宗憲打趣如果與陳漢典結婚便包200萬紅包，2024年11月在《綜藝大熱門》中上演了一場「假婚禮」，當時陳漢典身穿白色西裝，Lulu則以短版婚紗搭配垂地頭紗驚艷亮相，攝影棚更被精心布置成婚禮會場，掛上了「陳先生、陳太太」字牌，並由吳宗憲親自牽著Lulu進場，場面浪漫夢幻。

▲LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」。（圖／翻攝自LULU IG）



如今兩人真的結婚成為夫妻，Lulu開心PO出婚紗照，「雖然看起來真的很像整人大爆笑，但人生就是這樣，you never know～憲哥曾說搭檔之間比信任更重要的就是『默契』，很開心我們彼此都找到人生當中最有默契的那一位，我們決定要一起攜手度過未來每一個快樂又爆笑的日子，我們知道文字讀到這邊你們還在等反轉，沒有了～沒有紅布條要拉出來～也沒有隱藏式攝影機～」