大陸男星于朦朧2017年在仙俠劇《三生三世十里桃花》扮演楊冪哥哥「白真」上神，俊帥外型極受歡迎，知名狗仔「江小宴」11日凌晨爆料指出，他在北京朋友家中墜樓身亡，稱警方已經在著手調查，但目前當事人皆未出面說明。

▲于朦朧驚傳墜樓亡。（圖／翻攝自微博）



江小宴爆料指出，于朦朧10日和5、6個好友在朋友家吃飯，11日淩晨回到臥室睡覺後把門反鎖，直到清晨6點朋友離去前沒看到他，走到樓下才發現了屍體，遛狗的鄰居看到後急忙報警，「據悉他兜裡還裝著朋友的兩個勞力士手錶，紗窗被于朦朧扣開了，目前警方已排除刑事案件，具體原因還在調查中。」

▲于朦朧驚傳墜樓亡。（圖／翻攝自微博）



截至目前為止，于朦朧本人及其工作室皆未對此事做出任何回應，網友們不敢置信，「不可能吧，這種事情不是能隨便開玩笑的」、「等警方一個通報吧，但願不是真的」、「闢個謠吧求求了，太嚇人了太突然了」。今年37歲的于朦朧因出演《三生三世十里桃花》、《太子妃升職記》、《臨江仙》、《永夜星河》等多部夯劇廣受觀眾喜愛，近期工作行程正常，主演的《一傘煙雨》、《俠客行不通》等劇集仍在熱播中。

▲于朦朧也曾客串演出《永夜星河》。（圖／翻攝自微博）