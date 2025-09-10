謝欣穎認了情斷！姐弟戀維繫4年突喊卡　王柏傑經紀人鬆口回應

記者蕭采薇／台北報導

謝欣穎10日出席名錶活動，親口證實與王柏傑已分手，結束這段維繫了四年之久的姐弟戀情。而正在澎湖拍戲的王柏傑，其經紀人對於這段情變則回應：「藝人的私事，我們就不多作回應了。」

▲謝欣穎先前為毛小孩辦慶生趴，就已經不見王柏傑身影。（圖／翻攝自IG）

活動現場上，媒體提問到王柏傑月底即將生日，謝欣穎是否會提前準備禮物祝賀。她卻毫不避諱地直言：「我跟他已經沒有聯絡了。」記者進一步追問是否意指分手，謝欣穎坦然承認：「對！已經一、兩個月了。」平靜的語氣中，透露著這段感情已悄然畫下休止符。

回顧日前，謝欣穎出席新影集《沈默的審判》記者會時，被問及感情狀態，當時還大方表示「還有交往」。不過，她今則解釋：「那是之前的事了。」印證了兩人關係，在近期發生了轉變。

▲謝欣穎出席活動，認了與王柏傑分手。（圖／記者徐文彬攝）

至於先前在社群媒體上引發熱議的「鑽戒照」，一度被粉絲視為好事近了的預兆，如今謝欣穎卻只是聳聳肩，淡淡回應：「那不代表什麼啊。」這段曾被外界看好的戀情，畫上一個令人唏噓的句點，過往的甜蜜痕跡如今看來格外顯得惆悵。