啦啦隊長賣寫真「運費1千」遭控貴得誇張！傻眼：寄海外好辛苦還被質疑

記者潘慧中／綜合報導

董梓甯（梓梓）是夢想家啦啦隊的隊長，日前推出寫真集後，成績可說是叫好又叫座，未料近日卻被投訴其「海外運費好像有點貴得誇張，寫真一千二，運費要一千」，對此，她10日也正面回應了！

▲梓梓回應海外運費太貴的指控。（圖／翻攝自Instagram／t40533）



梓梓在Instagram限時動態無奈地說，「真的好傻眼，這個問題我已經回過了，海外賣比較貴完全不是單純『運費』。」她解釋，與大型出版社不同，自己沒有龐大資源與人力，加上上一本在海外銷售時曾虧損，「海外運費本來就好幾百塊，更遠的地方甚至要千元，而且跟台灣不同寄送方式，我必須要請額外的人力去支援海外的寄送。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼梓梓日前推出寫真。（圖／翻攝自Instagram／t40533）



梓梓進一步指出，海外每個包裹需親筆簽名6份文件，「600份我要簽 3600次，每一樣都要秤重、量尺寸，一個寄國外的包裹，我們必須在現場卡5分鐘至10分鐘，每次寄海外耗一整天最多只能寄30–40個包裹。」

▲▼梓梓身材窈窕。（圖／翻攝自Instagram／t40533）



工作室成員曾建議直接取消海外服務，但梓梓考量到有許多海外粉絲需求才做出調整。她也強調：「我沒有強迫消費，如果你覺得貴可以不要買沒關係，真的沒關係，因為我們寄海外真的好辛苦，還要被質疑，解釋了一百遍，還要被說很誇張，拜託不要買，我們留給更需要的人。」

▲▼梓梓希望粉絲能將心比心。（圖／翻攝自Instagram／t40533）



梓梓表示，她很感謝粉絲的支持，但也希望大家能將心比心體諒彼此的辛勞，「這段時間真的很辛苦，自己出版要扛很多事情，一定會有缺失或不盡人意的地方，希望大家多點體諒，再次非常感謝你們。」

梓梓IG全文：

真的好傻眼

這個問題我已經回過了

海外賣比較貴完全不是單純「運費」

其實我們一直都沒有想開海外

你們也知道我自己出

不像大出版社有很多資源人力

上一本的海外虧了很多錢

你們以為只有運費嗎？

海外運費本來就好幾百塊

更遠的地方甚至要千元

而且跟台灣不同寄送方式

我必須要請額外的人力去支援海外的寄送

每一個包裹要親筆簽名6份文件

600份我要簽3600次

每一樣都要秤重、量尺寸

一個寄國外的包裹

我們必須在現場卡5分鐘至十分鐘

每次寄海外耗一整天最多只能寄30-40個包裹

工作室的成員都很希望我直接取消海外

但我知道要很多海外梓民真的很想買

所以這次費用才做了調整

而且我沒有強迫消費

如果你覺得貴可以不要買沒關係

真的沒關係

因為我們寄海外真的好辛苦

還要被質疑

解釋了一百遍

還要被說很誇張

拜託不要買

我們留給更需要的人

說真的我買三上悠亞的寫真集

花了比日本多三倍的價格

我心甘情願

海外怎麼可能跟台灣賣也一樣價格