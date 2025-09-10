胡瓜評小禎新男友　「已經見過面吃過飯」　完全肯定女兒選擇

記者葉文正／台北報導

藝人小禎近年除了主持電視節目，也積極經營YT頻道跟爸爸胡瓜各放異采，如今小禎認愛Alan，爸爸胡瓜也不吝分享，他表示：「已經跟Alan見過面，吃過飯，很乖，話不多。」完全認可小禎的新戀情。

▲胡瓜(中)稱不會給小禎意見。（圖／民視提供）

胡瓜今天錄民視《綜藝大集合》，在陽光下辛苦打拼，不過聽到女兒小禎的臉情曝光，胡瓜也開心回應：「感覺是話不多的男孩子，已經見過面，也吃過飯，很乖。」不過問他有沒有給小禎祝福或意見，胡瓜則表示：「小禎都這麼大了，不會特別給意見。」但顯然對於女兒的選擇持正面態度。

▲胡瓜之前曾罕見告白女兒小禎 。（圖／翻攝自YouTube／禎甄要chat內）

而胡瓜與一雙兒女小禎、胡釋安都在演藝圈工作，多年來胡瓜始終抱持讓兒女自己選擇發展空間，但是有機會的話，也都會提拔兒女一起工作，只是不管事小禎或是胡釋安，若有感情方面的抉擇，胡瓜向來都是尊重兒女的想法，很少在鏡頭前提出相反意見，也算是開明的綜藝大哥。

藝人小禎（胡盈禎）與前夫李進良2019年簽字離婚後，仍維持友好關係，也曾曬出與男方同框的影片，被網友稱讚是「離婚教科書」。而李進良之前去上由前岳父胡瓜主持的節目《拜託ATM》，當時才在幕前「破冰」，受訪時他坦言對於過去沒把小禎照顧好感到非常自責，因此一直想向胡瓜道歉。

之後胡瓜與李進良關係不錯，甚至胡瓜辦「鑽石舞台」演唱會，李進良也力挺出錢出力，小禎與李進良也都維持好關係，稱職扮演爸媽的角色，如今胡瓜尊重小禎所愛，對於女兒的想法完全沒有意見，也是意料之內。