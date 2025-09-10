王力宏離婚2年網傳交新歡！長髮正妹慶功宴拉王媽媽跳舞…身材火辣

記者陳芊秀／綜合報導

歌手王力宏2021年與李靚蕾婚變，雙方對簿公堂後離婚各自恢復單身，並復出歌壇巡迴演出。而他的感情動向依舊受到外界關注，近日陸網瘋傳他演唱會的慶功宴影片中，出現一位長髮正妹，不僅身材火辣，且外型神似前妻李靚蕾，引發網友揣測。

▲王力宏慶功宴上出現長髮正妹，被網友揣測是新女友。（圖／翻攝自微博）

影片中，王力宏與工作人員高歌時，一位身穿深V長裙的長髮正妹，不僅在一旁溫柔跟唱，更主動拉著王力宏的媽媽一起又唱又跳，互動令人聯想關係非常熟稔。而且她面對鏡頭態度落落大方，影片中還有王力宏轉頭望向她與媽媽的互動，令網友好奇兩人關係。

▲長髮正妹現身王力宏慶功宴，與王媽媽跳舞。（圖／翻攝自微博）

長髮正妹開設的社群網站，有她與王力宏母親在慶功宴跳舞的影片，影片封面還是她與王力宏父母的合照，並大讚「力宏的爸爸媽媽超可愛」，顯示私交匪淺。她的身分也被起底，8月曬出上海交通大學研究生錄取通知書，透露自己正在攻讀學位，且時常在社群平台分享感情觀，曾寫道：「成功人士不介意二婚，是否有孩子。」

▲長髮正妹分享的照片大多在海外國家。（圖／翻攝自微博）

▲長髮正妹8月曬出錄取證書，錄取上海交通大學研究生。（圖／翻攝自微博）