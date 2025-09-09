32小時沒睡！紅髮安娜練習受挫「晚上抱棉被偷哭」　靠GD逼自己起床

記者孟育民／台北報導

富邦啦啦隊Fubon Angels成員紅髮安娜、丹丹今（9日）出席《不浪了！》首場校園義賣市集，前進長庚大學校園做公益，近期忙於「主題日」的她們工作滿檔，紅髮安娜透露這個月目前只有休假1天，接下來再放假已經是20幾號，「我有時候回家沒有卸妝就睡著了，早上突然驚醒，我是在沙發上睡著，甚至有一次連續32小時沒睡。」不僅如此，在主題日上的表演因為太困難，更是讓她挫折到忍不住半夜抱著棉被偷哭。

▲紅髮安娜、丹丹現身《不浪了！》首場校園義賣市集。（圖／記者孟育民攝）

紅髮安娜時常練習到半夜，她說不覺得累反而心靈上很滿足，「做自己喜歡的事情，就算累也很甘願！」表示前陣子為了練女孩日更壓力到大偷哭，「因為做不好就很挫折，大家練習都會有失敗的時後，我不會讓旁邊的人看到，我就抱著棉被偷哭，我哭完就好了。我早上起來繼續練，所以我最近很累，我會逼我自己起床，我早上會放GD的歌放很大聲，看著GD的公仔勉勵自己。」丹丹也透露，安娜通常都是表現出堅強的一面，不太會在人前展現脆弱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲紅髮安娜坦言最近壓力極大。（圖／記者孟育民攝）

丹丹當場爆料安娜，「我都看她笨的一面比較多，她常常瘋瘋癲癲，尤其我們出去玩，很不受控制，都不知道要去哪。」接著透露有次姐妹們要去薄荷島旅遊，但最後因路上塞車沒趕上飛機，讓丹丹當場暴怒，她無奈說：「因為她們嘻嘻哈哈，已經晚上沒地方住了，結果她們還在拍照，我說妳們要不要想一下『要去哪』，說完我就走了，怎麼會沒人在解決事情？」最後她們花了6千元買隔天的機票，再加上住宿，多花了1萬元，成為旅行小插曲。