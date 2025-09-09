鹿晗被爆分手時間點！　關曉彤「循環播失戀歌」合作事業也切割

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星鹿晗在2017年認愛關曉彤，幾度傳出將結婚，然而，兩人近期被頻傳分手，始終未出面回應。對此，有狗仔爆料鹿晗和關曉彤早在去年就分手，兩人情斷的蛛絲馬跡也被挖出討論。

▲鹿晗和關曉彤一反常態，至今尚未對分手傳聞做出回應。（圖／翻攝自微博／M鹿M、關曉彤）

大陸狗仔「劉大錘」日前在直播中，被網友問到「鹿晗與關曉彤分手了嗎」，他回應表示：「這個肯定的。不是過兩天他北京就開演唱會了嘛，反正女生也殺青了，我這邊瞭解到的信息（資訊）差不多是12月。」

事實上，鹿晗與關曉彤在過去一年中的互動確實出現變化。在去年12月中旬，兩人共同持股的公司完成股權分割；到了今年鹿晗的生日，關曉彤中斷了七年來的放閃習慣，並未送上祝福，甚至刪除了與鹿晗相關的微博。

此外，有網友發現，鹿晗和關曉彤自2024年10月起便再未同框，七夕也沒有任何互動。而關曉彤先前還在《王牌對王牌》中，自爆自己在2024年某時段曾將分手主題曲〈就讓這大雨全都落下〉循環播放超過百遍。鹿晗則在2024年11月直播中情緒失控，甚至飆髒話，被外界猜測與情感受挫有關。由於關曉彤將在本月17日迎來28歲生日，鹿晗是否會有任何表示也備受關注。

▲鹿晗與關曉彤已經將近一年沒有同框。（圖／翻攝自微博）