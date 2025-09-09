朴軫永獲任總統直屬委員長！　「夢想讓K-pop持續受到世界喜愛」

記者張筱涵／綜合報導

JYP娛樂創辦人朴軫永（J.Y. Park）獲任命為總統直屬「大眾文化交流委員會」委員長，他9日發表感言，坦言接下這份職務既感壓力也充滿責任，但因為相信K-pop正迎來關鍵契機，決定勇敢承擔。

▲朴軫永是K-POP代表性人物。（圖／翻攝自Instagram／朴軫永）



朴軫永表示，身為娛樂產業工作者，參與政府機構的事務在多方面令人憂慮，但想到K-pop如今在國際舞台上具備難得的機會，必須善加把握，才下定決心接受任命。他並回顧自己推動K-pop國際化的歷程，包括2003年隻身赴美推廣韓國歌手，2009年Wonder Girls首度打入美國Billboard「Hot 100」榜單等，「直到現在，我的夢想始終如一，就是讓K-pop持續受到全世界喜愛。」

他強調，未來將把多年在現場工作的經驗與需求整理成制度化的支持，讓實際幫助能夠落實到位，也希望後輩藝人能獲得更多機會。此外，他也期許K-pop能夠不僅是文化輸出，更成為全球民眾互相理解與交流的平台。

朴軫永最後表示，這是經過深思熟慮才開始的新挑戰，懇請外界給予建議與鼓勵，並感謝文化體育觀光部長官崔輝榮一同承擔任務，「因為有他的支持，我才能鼓起勇氣。」