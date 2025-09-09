ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
炎亞綸砸1200萬變CEO！　大老闆投資要擲筊…他獲大甲媽祖認證

記者黃庠棻／台北報導

男星炎亞綸今（9）日宣布攜手在影視劇皆有亮眼表現的製作人、導演稅成鐸成立「大浪娛樂」，並同步公布四大影視製作計畫。大浪娛樂的成立，旨在整合演員端、製作端與商務端資源，讓台灣的好內容不再被侷限，從企劃源頭就具備IP經營與延伸能力，創造足以在國際市場激起「浪花」的台灣作品，期許能改變台灣影視生態。

▲▼炎亞綸 大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸出席大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

發佈會中，AR Asia Production Limited創辦人兼執行長陳安怡、聯合數位文創董事長兼總經理李彥甫、品牌暨市場發展部總監陳文娜等貴賓皆到場力挺，《黑白大廚》總編劇Mo Eun-seol（모은설毛銀卨）、《地獄廚神》梁經倫更錄製影片跨海支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼炎亞綸 大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸出席大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

大浪娛樂創辦人炎亞綸指出，隨著串流平台改變全球觀影習慣，傳統僅依靠票房與版權差價的模式逐漸失效「產業需要破釜沉舟，不能再等到最後才思考IP延展。大浪娛樂要做的，就是讓作品從起點就具備商務整合能力，建立更多可持續的變現節點。」

▲▼炎亞綸 大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸出席大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

從幕前走到幕後，炎亞綸也親力親為，親自走訪各大產業，如傳產、電子科技業尋找投資，笑稱現在很會利用AI工具做報告提案「還兼粉絲服務跟員工們拍照，很多傳產大亨都有供奉神明，就曾跟著大老闆去拜大甲媽祖，說擲筊成功就投資我，幸運有獲得媽祖同意。」他目標3年籌資1.6億台幣，坦言個人也拿出40萬美金（約1200萬）投資。

▲▼炎亞綸 大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸出席大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

大浪娛樂創辦人稅成鐸則表示，台灣影視產業長年面臨好作品卻因缺乏國際銷售管道而難以存活的困境，這也是促使他與炎亞綸決定攜手的原因。他指出「大浪娛樂要解決的不只是製作，而是從一開始就將IP經營與周邊商品、活動結合，形成完整的變現鏈。這樣不僅能帶動投資人收益，也能為台灣影視開創一個更健康、更具競爭力的生態。」

▲▼炎亞綸 大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸出席大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

談到為何有機會邀請到《黑白大廚》總編劇Mo Eun-seol（모은설毛銀卨）參與大浪即將重磅推出的綜藝節目《王國的餐桌》，稅成鐸回憶參加文策院計畫時和對方組成團隊互相交流「《黑白大廚》現在全球火紅，現在想來我們真的很幸運，當時她聽到我的計畫，就說也想加入。」

▲▼炎亞綸 大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸出席大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

稅成鐸也透過該次交流看到台灣市場不敢想像的事「台灣的綜藝都要找大咖，但他們建議我不用找明星，《黑白大廚》最大明星就是白種元。」炎亞綸也透露為《王國的餐桌》親自去連絡韓國頂級明星的過程，表示節目預計邀請亞洲知名一線明星，其中還有一位大勢女團成員。

大浪娛樂此次啟動四大製作計畫，包括跨海美食節目 《王國的餐桌》、電影《不會台語的我，竟然轉生到本土劇的異世界！》、奇幻影集 《術》以及戀愛綜藝 《戀愛沒有條件》。

▲▼炎亞綸 大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸出席大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

影集《術》由曾製作《我願意》並入圍金鐘十項大獎的徐志怡擔任製作人，億萬票房導演姜瑞智執導，他的電影《角頭－鬥陣欸》是今年唯一破億的國片，《進行曲》亦票房告捷。《術》以五術為靈感，融合東方智慧與現代科技，打造華人版的「東方Marvel」。

跨海美食節目《王國的餐桌》結合餐飲產業、廚師經濟與商品開發，並串聯跨國餐飲集團，預計於明年三月開錄、七月播出，技術方面則與韓國《黑白大廚》相關團隊合作；戀愛綜藝《戀愛沒有條件》則由一群年輕男女在無人島上展開為期一個月的追愛之旅，並將同步延伸為衍生戲劇，打造戀綜與戲劇IP串連的新格局。

▲▼炎亞綸 大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸出席大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

炎亞綸在致詞時表示，過去大家認識他是藝人，但他始終相信「娛樂不只是表演，更是一個能創造價值、連結世界的產業」，因此選擇跨界成為推動產業成長的角色。他強調，與稅成鐸、製作人徐志怡、導演姜瑞智等人結盟，是希望打造一個兼具創意與商業價值、並放眼國際的娛樂暨IP整合平台，協助創作者連結更多資源，讓台灣文化力量被世界看見。

▲▼炎亞綸 大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸出席大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

製作人徐志怡表示「在2022年合作《我願意》時，炎亞綸就表達了對影視產業結構的深刻關注，他不僅參與劇本會議，也提出如何從源頭規劃商業模式，並且總是思考如何讓案子獲得更好預算、更長久的銷售，並積極拜訪公部門與企業資源，這樣的思維，讓我相信他不只是演員，而是能帶動整個產業往前走的推手。」

▲▼炎亞綸 大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸出席大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

徐志怡也笑說看到炎亞綸轉換身份站在舞台上，想起10多年前合作過《就是要你愛上我》、《愛上兩個我》、《後菜鳥的燦爛時代》 等戲劇，炎亞綸在劇中都是飾演CEO「沒想到現在真的變成CEO！」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

炎亞綸

