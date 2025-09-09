宋羽葤第一次獻給阿沁！自爆「主動搭訕」還原始末　幼時辛苦過往全說了

記者孟育民／台北報導

藝人宋羽葤日前飛往上海，首度以歌手身分，在阿沁《記得愛2.0》演唱會上擔任表演嘉賓，並與他合唱收錄在F.I.R.《愛‧歌姬》專輯中的男女對唱歌曲《需要你的愛》！她說自己給了阿沁許多「第一次」，更自爆跟他會認識是自己搭訕來的！稱自己是「比賽型選手」，在演唱會前雖然身體不適，但一上台立刻「回血」。

▲宋羽葤擔任阿沁上海演唱會表演嘉賓。（圖／湘熹娛樂提供）

宋羽葤今年終於有機會圓唱歌夢，「國小想學鋼琴，但家裡沒錢，所以去參加學校公費的管樂團甄選，國中想自費買自己的樂器，去參加屏東市管樂團甄選，還記得豎笛是用下跪跟爸爸求來的！」一路走來雖不容易，音樂雖不是她進入演藝圈的入場券，但很開心經過這些年的磨練，可以回到歌手賽道。

▲宋羽葤圓歌手夢。（圖／湘熹娛樂提供）



聊到跟阿沁的淵源，她笑說，小時候家裡很窮，唯一買過的一張專輯就是F.I.R.的第2張專輯《無限》，「阿沁做了很多好聽的歌曲，我覺得是這個世代的集體回憶，3年前他在IG上開直播，我主動喊話要跟他學音樂，至此結下不解之緣！」2人的緣分也在現實中展開，阿沁除了以音樂製作人身分幫她做了3首歌曲，她也在阿沁《偏見》的原創版MV中演出：「我一直都覺得他找我拍MV是要救火，因為他是半夜打給我，但拍攝的通告是隔天一早！」

▲宋羽葤還原和阿沁認識始末。（圖／湘熹娛樂提供）

第一次以Live Band演唱形式登台初體驗，她替自己打了85分，「等這一刻等了好久！阿沁是演唱會結束才知道我感冒，原本很擔心影響演出，也不想讓其他人擔心，就是盡力做好。」