直擊／許瑋甯產後首公開露面　「秀白皙美腿」認了兒子是天使寶寶

記者黃庠棻／台北報導

女星許瑋甯和邱澤2021年結婚，並於今年5月爆出懷孕4個月的消息，8月底透過社群PO出一張手捧著小腳的合照，寫下「均安」，證實生下寶寶的喜訊。今（9）日她出席新舞台劇《那一年，我們下凡》記者會，是她產後首度公開露面。

▲許瑋甯產後首露面。（圖／記者徐文彬攝）

許瑋甯今（9）日出席新舞台劇《那一年，我們下凡》記者會，只見她上半身穿著黑色上衣，下半身走「下衣失蹤」風格，秀出白皙美腿，纖細的身材與四肢完全看不出是剛生完不久的新手媽媽，她坦言這次回歸舞台劇是一種充電跟學習，剛好又是表演工作坊的40週年大戲，直呼「跟我的年份一樣，我也是生了寶寶，表坊也生了寶寶」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許瑋甯產後首露面。（圖／記者徐文彬攝）

不僅如此，許瑋甯被問到兒子長得比較像他還是邱澤時，甜蜜放閃「他每天都在變耶，有的時候長得像我媽媽，有的時候也像我婆婆」，至於現在育兒是否影響到工作，她坦言「現在都還不錯，寶寶是天使寶寶，滿配合我們的」。

▲許瑋甯產後首露面。（圖／記者徐文彬攝）

被問及剛生完的心情，許瑋甯低調表示「身體都恢復得很好，很謝謝大家關心」，這一次接下表演工作坊的40週年大戲，不怕工作與生活衝突，她表示「都排好了，不擔心」，她更透露私底下都叫兒子「寶寶」，直呼「以後長大了，不會有別人叫他寶寶了，只有媽媽可以」。

▲許瑋甯產後首露面。（圖／記者徐文彬攝）