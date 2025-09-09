女神筱緹、安汝赴美進修　海關員工認証大明星 「要在美置產」

記者葉文正／台北報導

台啤永豐雲豹職業籃球隊啦啦隊「浪LIVE電豹女」再傳喜訊！人氣成員筱緹與安汝勇敢踏出舒適圈，啟程飛往美國進修舞蹈。兩人不僅在課堂上與全球舞蹈菁英同場切磋，更在機場、街頭收穫「大明星待遇」，讓這趟旅程話題十足。

▲電豹女安汝(左)、筱緹赴美接受當地媒體訪問。（圖／想想時間有限公司）

在出發前，筱緹坦言自己已經「緊張了一個月」，最擔心無法在短時間內完全吸收課程，「學生時代一天可以上三堂課，但現在體力真的大不如前。」她笑說這趟美國行就是一場極限挑戰，希望能逼自己提升體能與精神狀態。她鎖定「高跟鞋舞」作為進修重點，「雖然一直都有在學，但還是覺得是弱項，希望能補足不足的地方，同時加強肢體表現力，把舞風跳得更立體。」

▲台啤永豐雲豹職業籃球隊啦啦隊「浪LIVE電豹女」成員安汝。（圖／想想時間有限公司）

安汝則坦言希望這次學習之旅，藉此強化舞台張力，並挑戰 Girls Style、Jazz、Hip Hop 等多元風格，「常常被點評風格不鮮明，所以我希望這趟進修能提升Power，找到屬於自己的Style，強化個人風格。」啟程當日，粉絲與親友齊聚機場替兩人送行，安汝的媽媽更親自到場，場面溫馨。粉絲舉著大大的應援牌高喊加油，猶如小型見面會。

▲筱緹開玩笑喊話努力賺錢「要在美置產」。（圖／想想時間有限公司）

抵達美國後，筱緹與安汝一出關就遇到「小插曲」。海關人員看到兩人亮眼外型，立刻詢問經紀人：「她們是明星嗎？」經紀人以流利英文解釋：「她們是台灣的啦啦隊成員。」對方立刻豎起大拇指直呼「讚！」讓兩人忍不住笑說：「出國第一天就有被認證明星的感覺。」

在當地街頭，她們回頭率超高！更常常被路人搭訕詢問：「妳們是明星？TikToker？還是藝人？」回頭率超高，人氣魅力全開。

正式上課後，安汝驚喜發現教室裡聚集各國頂尖舞者，「看他們跳舞就像在看一場秀，10分過癮！」她相信這趟交流能讓自己舞蹈更具爆發力。

筱緹則笑說自己天生「很美式」，無論是外型打扮、思想或飲食習慣，都完全融入當地生活，甚至開玩笑喊話：「要努力賺錢，未來來這裡置產，當美國妞！」

這次美國行除了課堂磨練，兩人更受邀安排登上當地媒體《星島日報》與《星島中文電台》，受訪時大方分享舞蹈進修心得與發行的單曲，笑說：「真的有一種大明星跨國際的感覺！」「浪LIVE電豹女」筱緹與安汝此趟赴美，不僅讓粉絲們倍感驕傲，也預告了未來舞蹈能量的全面升級。學成歸國後，兩人將以更成熟、更爆發力的舞姿回饋所有支持她們的粉絲。