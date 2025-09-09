《佐賀的超級阿嬤》吉行和子病逝！享耆壽90歲…媽媽的故事曾拍成晨間劇

記者陳芊秀／綜合報導

日本資深女星吉行和子因感染肺炎於9月2日病逝，享耆壽90歲。她一生演過無數人氣日劇與電影，從國民女星到國民阿嬤，代表作包括校園劇《三年B組金八先生》，電影《佐賀的超級阿嬤》、《家族真命苦》，以及吉卜力動畫《崖上的波妞》幕後配音等，所屬經紀公司「Theatre de Poche」於昨日（8）發表訃聞。

▲吉行和子肺炎病逝。（圖／翻攝自日網）

吉行和子於1935年出生於東京，她的家人都各有來頭，父親是詩人吉行榮助，母親是知名美髮師吉行亞久里，NHK晨間劇曾以她母親為原型拍攝《亞久里》，哥哥吉行淳之介、妹妹吉行理惠都是小說家。而她於1957年在劇團民藝舞台劇《安妮日記》中首次擔綱主角出道戲劇圈，1959年憑電影《二庵醬》獲得每日電影競賽最佳女配角獎。1978年主演大島渚導演的電影《愛之亡靈》，同時活躍電視劇演出，包括TBS經典校園劇《三年B組金八先生》、《長不齊的蘋果》。在台灣則是因電影《佐賀的超級阿嬤》而被大眾熟知。

▲吉行和子主演電影《佐賀的超級阿嬤》成為大眾熟知的國民奶奶。（圖／翻攝自日網）

此外，吉行和子的聲線溫柔，曾在吉卜力動畫《崖上的波妞》中的老奶奶「辰」配音，以及米林宏昌動畫《回憶中的瑪妮》 (思い出のマーニー)為濕地小屋的傭人婆婆配音。

經紀公司發表訃聞，內容寫道：「本公司所屬的吉行和子已於9月2日凌晨因肺炎永眠，享年90歲。」並表示「依故人的遺志，葬禮僅由近親舉行」。訃聞最後對吉行和子生前所受到的愛護向大眾表達感謝之意。