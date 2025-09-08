月之海鼓手5年前確診大腸癌四期　再認「腦裡長腫瘤」暈倒無法站起

記者蔡宜芳／綜合報導

日本搖滾樂團月之海（LUNA SEA）闖蕩歌壇多年，擁有大票粉絲支持。然而，55歲鼓手真矢8日卻宣布因病缺席11月的演出，更道出早在5年前就被診斷出癌症的事實，消息令歌迷相當擔憂。

▲月之海鼓手真矢宣布暫停活動。（圖／翻攝自Instagram／331shinya）

真矢8日透露，他在2020年被診斷出大腸癌第四期，並經歷了7次手術、化療與放射線治療，依然堅持站上舞台，直到今年2月完成月之海成立35周年的巡演，「然而，前些日子我因為頭暈突然倒下，甚至站不起來。原以為只是耳石脫落，於是去就醫，但遲遲未見好轉。 在腦神經外科進行MRI檢查後，發現右側顳葉長了腫瘤，被診斷為腦瘤。」

▲真矢透露繼大腸癌後，自己又長了腦瘤。（圖／翻攝自Instagram／331shinya）

真矢表示，由於接下來將接受放射線治療，若在過程中發炎，可能會無法行動，甚至影響演奏，因此原定於11月8日與9日舉行的《LUNATIC FEST. 2025》演唱會將由他最信任的鼓手淳士代為演出，「我相信，無論對我本人、對月之海，還是對所有支持我們的粉絲，這都是最能讓大家理解與接受的最佳結論。」

真矢承諾會努力抱持著正向的態度活下去，直到重返舞台，「期待那一天能與大家再度笑著相見。」他也提到，自己會坐著輪椅參加9月底的活動，而11月的演出也會去到現場。

▲月之海成立至今已有35年。（圖／翻攝自X／LUNASEAOFFICIAL）