吳宗憲僅剩1節目！轉戰經營副業嘆「演藝圈難混」　揭當年踏上星途原因

記者孟育民／台北報導

年代MUCH益智節目《百變智多星》每集主題皆不同，近日邀請到綜藝天王吳宗憲、鐘昀呈（小鐘）、鹿希派、徐瑋吟、陳守恩、邱慧雯到場暢聊保養經驗。節目中，吳宗憲難得以來賓身分參與文字挑戰賽，但因為同隊的兒子鹿希派過去在美國求學，不熟悉中文，讓吳宗憲直呼不公平。近年吳宗憲除了主持棒外，更積極投入發展副業，今年更是抱回三項台灣生技大獎，幽默表示家中的生技獎座，已經比金鐘獎還多。

▲吳宗憲開場帶領鹿希派（右）及陳守恩（左）驚喜獻唱。（圖／年代提供）



在遊戲環節主持人梁赫群認為憲哥見多識廣，對他來說節目中的文字遊戲簡直輕而易舉，但吳宗憲卻大喊不公平，全因同隊的鹿希派之前在美國讀書，不熟悉中文字，並笑說：「雖然也不知道他在那有沒有認真讀書，有沒有在乎那些學費。」不過鹿希派最終竟成為隊裡唯一成功得分的人，讓吳宗憲感嘆鹿希派「浪子回頭」，並自嘲：「自己加入演藝圈就是因為書讀不好。」

▲吳宗憲主持功力一流，逗樂全場。（圖／年代提供）



吳宗憲目前僅握1節目主持棒，近年來也積極投入發展副業，今年就包辦了台灣生技大獎的三個獎項，並且榮獲年度最佳企業領導人獎。他幽默稱現在家中的生技獎座，已經比金鐘獎盃還要多了，也感慨：「現在演藝圈越來越難混」。此外，吳宗憲還特別帶旗下歌手陳守恩宣傳新歌，並笑稱是他所有研發裡最擔心失敗的。現場小鐘一看到歌名〈跌〉也打趣說：「歌名取得不好，不適合在尾牙唱。」