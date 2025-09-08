ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
富士電視台爆性醜聞300企業撤廣告！「慘到沒廣告播」8個月後現況曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星中居正廣遭爆對富士電視台女主播職場性侵，重創演藝事業宣布引退，電視台被挖出長期安排主播出席酒局，更有主播遭受性騷擾受害，被日媒稱為性朝貢，企業因此抽走廣告，營收下修數百億。而電視台涉事高層全換人，一度慘到節目沒贊助商廣告，8日最新記者會透露最新現況。

▲▼富士電視台廣告企業撤走超過300家，節目一度只有公益廣告AC JAPAN可播。（圖／翻攝自X）

▲富士電視台陷性醜聞事件，廣告企業最嚴重時，撤走超過300家。（圖／翻攝自日網）

綜合日媒報導，富士電視台位於東京台場的總公司舉行了10月之後的節目內容發表會。代表出席的是內容投資戰略局長藤井修，代表公司向大眾道歉：「首先，關於去年底發生的一連串醜聞，對各位造成了極大的困擾與擔憂，我們在此致上最誠摯的歉意。」而富士電視台1月下旬由新社長清水賢治上任，3月底第三方委員會發表調查報告，6月底召開股東大會，最新記者會中證實廣告投放有復甦的跡象，藤井修表示：「重新意識到身為電視台所背負的沉重責任後，我們認為，透過更優質的內容來對社會做出貢獻，才是最重要的事」。

具體數據顯示，自4月至8月之間，廣告投放恢復40%，8月單月則恢復了50%，藤井修說明：「9月之後的狀況還在統計中，因此尚無法回答，但4月至8月的（廣告主）公司數量約為300家。」

富士電視台的戲劇、綜藝節目、動畫節目過去在日本當地人氣相當高，除了黃金時段戲劇「月9」、「木10」，還有《航海王》、《鬼滅之刃》、《海螺太太》、《櫻桃小丸子》、《吉伊卡哇》等知名動畫都在該電視台播出。富事電視台1月陸續遭麥當勞、超商7&I、資生堂等共計300家企業撤出廣告贊助，電視台一度只有公益廣告AC JAPAN能播，當時有網友拍下電視畫面驚嘆：「百聞不如一見。」截至6月底，富士電視台所蒙受的損害金額約達453億日圓。

▲▼富士電視台廣告企業撤走超過300家，節目一度只有公益廣告AC JAPAN可播。（圖／翻攝自X）

▲富士電視台節目一度只有公益廣告AC JAPAN可播，網友翻拍電視畫面驚嘆「百聞不如一見」。（圖／翻攝自X）

終於到7月底，豐田汽車、日產汽車、明治、花王等大企業陸續回復對富士電視台廣告投放。而電視台損失慘重，因此向前社長港浩一、前專務大多亮提告求償50億日圓。

富士電視台在性醜聞壟罩期間，仍有出色的節目掀起熱度，戲劇類包括《119緊急呼叫》、《宛如粼光夫婦日和》等都獲得觀眾高評價。但也有知名製作人提離職走人，拍外景節目時借場地遭拒絕等窘境，外界一度評估電視台撐不過半年，如今仍持續堅持重新出發，希望重獲觀眾信任。

