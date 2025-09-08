賓賓哥鞠躬道歉！突拋震撼彈「公益不全程直播」　接恐嚇電話內幕曝光

記者孟育民／台北報導

TikTok 擁有「公益網紅」稱號的賓賓哥（江建樺），近期屢爆出爭議，他今（8日）舉辦記者會，台上鞠躬致歉，坦言自己與團隊並非專業背景出身，一切都是憑著熱血想幫助更多人，「但在過程中確實有做得不夠好的地方，難免跌跌撞撞，這段風波也讓我明白，團隊要更專業。」為避免個案再受傷害，他當場拋出震撼彈，宣布團隊將無限期公益不全程直播，全面回歸「幫助社會」的本質，未來將全面保護個案隱私，回歸初心。





▲賓賓哥宣布團隊將無限期公益不全程直播。（圖／記者周宸亘攝）

賓賓哥也語出驚人，揭露公司今年7月竟接到恐嚇電話，對方自稱是「小諺聊佛牌」同路人，電話中直言要對他不利，甚至威脅「24小時不出面就要來抓人」。他無奈坦言：「換作任何人都會害怕，我也是一個再普通不過的人。我們已經有請相關單位去了解，台灣是法治社會，不能用黑道方式解決問題。」

▲賓賓哥接到恐嚇電話。（圖／記者周宸亘攝）

賓賓哥遭到惡意摸黑，身體也出現狀況，家人甚至要他放棄「公益事業」，但他說就算要放棄也不能讓招牌黑掉，「至少我要清清白白，我再不接觸到網路。」他未來為了保護個案，宣布團隊將無限期公益不全程直播，改用錄影後製呈現，「我會戴帽子、口罩，後製加上馬賽克，我目前有這個想法。」

▲賓賓哥近期爭議不斷。（圖／記者周宸亘攝）

至於面對圤智雨多次爆料抹黑，他坦言根本不認識對方，私下也無恩怨，直呼：「我們可能是上輩子的情人，他整個一直黏著我，我的想法很簡單，如果要攻擊我，起碼要給一個後路走，如果一次就把人壓到底，包含一個小毛病，還有離職員工辦公室的側錄，這是非常不應該，一件小事變成大事，幾乎每天上娛樂版面。」

而先前員工出面控訴賓賓哥，教唆員工去造假同行，公開開會時錄音檔，對此他回應：「我其實已經報警處理，已經知道是誰提供圤智雨資料。」

