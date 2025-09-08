《厲陰宅》關鍵角色遭賜死！溫子仁「驚喜現身」告別最終章

記者許逸群／綜合報導

由「鬼王」溫子仁監製的恐怖片《厲陰宅：最終聖事》上映後氣勢驚人，在台首週末票房近2200萬奪下本週新片冠軍，全球突破1.87億美金（約56.9億台幣），空降全球票房冠軍寶座，不僅創下「厲陰宅宇宙」最佳成績，更榮登成為影史開片票房前三的恐怖片。

▲《厲陰宅：最終聖事》一上映立即獲得高票房。（圖／華納兄弟提供）

《厲陰宅：最終聖事》上映後引爆影迷熱議，其中最讓粉絲驚訝的莫過於由史蒂夫寇特所飾演的高登神父，竟在這集慘遭惡靈奪命。他自2013年首集《厲陰宅》就登場，長年以來始終對華倫夫婦抱以絕對信任，並協助他們在教廷建立威望，可說是最重要的夥伴與精神支柱。

沒想到忠誠盟友卻在本集遭遇悲劇，被新登場的惡靈無情絞殺。這場戲不僅震撼觀眾，更讓影迷陷入錯愕與不捨。劇情也因此有了大轉折，讓原本已有引退念頭的華倫夫婦，決定再次挺身面對奪走摯友性命的邪靈，誓言完成最後一役。

▲安娜貝爾將加碼「巡演」。（圖／華納兄弟提供）

國際媒體紛紛盛讚「系列最恐怖卻也最動人的篇章」、「陰森氛圍與情感羈絆完美融合，恐怖之餘更能震撼心靈」。在本集驚喜現身的知名惡靈「國際亡美」安娜貝爾，也將於本週末加碼出巡，前往台中、台南、高雄與影迷相見歡！

作為最終章，也特別安排讓影迷又驚又喜的片尾彩蛋。電影結尾在華倫夫婦女兒茱蒂的婚禮上，除了華倫家族團聚以外，過去曾受他們幫助的家庭成員竟驚喜現身，就連「鬼王」溫子仁也在其中，滿臉笑容為華倫家族獻上祝福，也象徵著「厲陰宅宇宙」圓滿大團圓，瞬間讓許多影迷紅了眼眶。

▲溫子仁驚喜現身電影，成為最大彩蛋。（圖／華納兄弟提供）