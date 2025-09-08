賓賓哥累到送醫！「暴瘦打點滴」認了身體出狀況　遭惡意攻擊慘賠1200萬

記者孟育民／台北報導

TikTok 擁有「公益網紅」稱號的賓賓哥（江建樺），近期屢遭爭議纏身，不但被前員工出面控訴，教唆員工去造假同行，公開開會時錄音檔，圤智雨更多次爆料抹黑，而先前他因長期過勞、睡眠不足，導致身體出現嚴重警訊，送醫治療。賓賓哥今（8日）首露面舉辦記者會，談及身心狀況，「我當時是以為累到中風，因為他們已經攻擊4個月，我瘦了3、4公斤。」

▲賓賓哥一次回應近期風波。（圖／記者周宸亘攝）

賓賓哥因為長期深陷壓力、抨擊，導致身體亮紅燈，工作時突暈眩送醫，「有人外傳我坐完救護車去看電影角頭，但我並沒有，不知道哪個導演亂傳，我現在就是三天要打一次點滴，飲食方面也沒辦法正常，這一個月我瘦了了3、4公斤，因為我一直在反胃。」醫生透露是因為肝膽出了狀況，他目前還在找時間去做全身健康檢查，「我沒時間運動，又長期跑個案，我的血液是又黑又濃。」

▲賓賓哥身體狀況曝光。（圖／記者周宸亘攝）

面對惡意攻擊頻頻登上新聞版面，被問公司有因為風波損失嗎？賓賓哥則說：「4個月損失1200萬，因為很多人退貨，營運造成非常大的影響。」甚至有員工擔憂人生安全，長期請假。至於有人爆料他賣假佛牌，他立馬澄清說：「其實在泰國那邊都有師傅的執照，不知道為什麼可以沒有證據就這樣說，要判斷我有問題應該要有證據，不是用嘴巴說。」

▲賓賓哥舉辦記者會，好友資深公益網紅顏維勳、知識型網紅「附庸風雅的獅子」以及可樂哥站台。（圖／記者周宸亘攝）





